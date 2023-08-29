Погода на 29 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 32 градусов

В Крыму сухо и жарко. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

29 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 29...31°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 29…31°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +29 …+30°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +30…+31°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Евпатории +31…+32°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Малооблачно.

В Саках +30…+32°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +28…+29°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Ясно.

В Феодосии +30…+31°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Судаке +30…+32°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.

В Черноморском +30…+32°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Джанкое +30…+32°, восточный ветер 4-6 м/с. Ясно.

В Армянске +30…+32°, восточный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Белогорске +31…+32°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +25…+26°, в Азовском до +26°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50