Погода на 29 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 32 градусов

В Крыму сухо и жарко.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
29 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 29...31°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 29…31°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +29 …+30°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +30…+31°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Евпатории +31…+32°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Малооблачно.
В Саках +30…+32°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +28…+29°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Ясно.
В Феодосии +30…+31°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Судаке +30…+32°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.
В Черноморском +30…+32°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Ясно.
В Джанкое +30…+32°, восточный ветер 4-6 м/с. Ясно.
В Армянске +30…+32°, восточный ветер 3-6 м/с. Ясно.
В Белогорске +31…+32°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море прогрелась до +25…+26°, в Азовском до +26°.
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