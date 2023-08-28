Аксенов встретился с главой Федерального агентства по делам национальностей

Глава Крыма поблагодарил руководителя ФАДН за постоянное тесное взаимодействие агентства с республикой. Фото: t.me/Aksenov82

Глава Республики Крым Сергей Аксенов встретился с руководителем Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России) Игорем Бариновым. Об этом Аксенов сообщил в своем телеграм-канале.

– Обсудили вопросы реализации государственной национальной политики и обеспечение межнационального согласия в Крыму, – говорится в сообщении.

Глава Крыма поблагодарил руководителя ФАДН за постоянное тесное взаимодействие агентства с республикой.

– Будем и впредь сотрудничать по всем направлениям в сфере межнациональных отношений, – добавил Аксенов.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50