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НовостиПроисшествия28 августа 2023 12:29

Бывшего председателя горсовета Евпатории посадили на два года

Экс-председатель горсовета Евпатории получила два года колонии
Алексей ЕЛАГИН
Кроме того, с нее взыскали более 2,3 млн рублей

Кроме того, с нее взыскали более 2,3 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего председателя Евпаторийского городского совета признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

В 2016 году председатель горсовета руководила злоупотреблением полномочиями со стороны сотрудников администрации. По ее указанию чиновники незаконно изменили вид разрешенного использования земельного участка.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал экс-председателя горсовета виновной. Фигурантку приговорили к двум годам лишения свободы. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима. Женщине на два года запретили занимать ряд должностей. В счет возмещения ущерба бывшего председателя горсовета взыскали более 2,3 млн рублей.

– В отношении осужденной до вступления приговора в законную силу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговор суда в законную силу не вступил, – говорится в сообщении.