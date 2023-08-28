Исчезли неделю назад: в Севастополе ищут пропавших мальчика и девочку

Фото: пресс-служба управления МВД по Севастополю

В Севастополе полицейские ищут пропавших несовершеннолетних Дарью Потееву и Максима Шабалина. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Подростки пропали еще в прошлый понедельник, 21 августа. В тот день они ушли с мест постоянного проживания. В полиции отметили, что, по имеющейся информации, подростки находятся вместе.

Девочке на вид 15-16 лет, рост 155-160 сантиметров. Сообщается, что у нее разноцветные длинные волосы. Девочка была одета в черные шорты, черную футболку с рисунком сердца и надписью «Кобяков, Ромашки».

Мальчику на вид 16-17 лет, рост 178-180. Он спортивного телосложения с осветленными волосами, височная область выбрита, над верхней губой родинка. Мальчик был одет в черные шорты, серую футболку и черную кепку.

– Всем, кому что-либо известно о местонахождении Дарьи Потеевой и Максима Шабалина, просьба незамедлительно сообщить по тел. +7 978 500-35-51 или 102, – говорится в сообщении.