В Крыму за неделю произошло 158 пожаров

В Крыму выросло количество неконтролируемых пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Республике Крым за неделю с 21 по 27 августа произошло 158 пожаров, 113 из них – это загорания сухостоя. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.

– На территории Республики Крым выросло количество неконтролируемых пожаров. Только за прошедшую неделю подразделения ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» 56 раз привлекались для ликвидации пожаров, 45 из которых – возгорания сухой растительности, – говорится в сводке.

Отмечается, что больше всего выездов на пожары на прошлой неделе было в Ленинском, Джанкойском и Кировском районах.

С 8 июля в Крыму действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры и сжигать сухую растительность и мусор в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Нарушителям грозит штраф и даже уголовная ответственность.

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