Названа причина пожара в многоэтажке на улице Толстого в Симферополе

Причиной пожара, который произошел в воскресенье в многоквартирном доме на улице Толстого в Симферополе, стала микроволновая печь. Фото: ГУ МЧС россии по Республике Крым

Причиной пожара, который произошел в воскресенье в многоквартирном доме на улице Толстого в Симферополе, стала микроволновая печь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Сообщение о пожаре поступило в 22:03. Очевидцы сообщили о запахе гари в подъезде и сильном задымлении на одном из балконов. Уже через 4 минуты на место прибыл первый пожарный расчет. К тому моменту балкон многоэтажки горел открытым пламенем. Огнем была охвачена площадь в 10 квадратных метров. Пожарные немедленно приступили к тушению, возгорание было ликвидировано менее чем за час.

Из горящей квартиры был спасен мужчина. Пострадавший был оперативно передан сотрудникам скорой помощи. Медики диагностировали у него ожоги кистей рук и отравление угарным газом.

Как выяснилось, причиной пожара стала микроволновая печь. Когда вспыхнуло пламя, в квартире находилась пожилая пара. Хозяин квартиры ремонтировал микроволновую печь и оставил неисправный прибор включенным в розетку на балконе. Через несколько часов произошло короткое замыкание, микроволновка загорелась. Огонь перекинулся на вещи, хранившиеся на балконе, и быстро распространился по всей площади.

– Хозяин квартиры вывел жену, а сам принялся тушить пожар, но его попытки не увенчались успехом. Он остался жив только благодаря оперативно прибывшим пожарным, – отметили в чрезвычайном ведомстве.

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