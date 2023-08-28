В Севастополе сформировано 447 земельных наделов для участников СВО

Власти Севастополя сформировали 447 бесплатных земельных наделов для участников специальной военной операции Фото: Анастасия ЖУКОВА

Власти Севастополя сформировали 447 бесплатных земельных наделов для участников специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что с сегодняшнего дня на сайте правительства Севастополя доступен реестр предоставления земельных участков, где можно узнать свой номер в очереди.

– В первой очереди у нас сформировано 447 участков, 315 участников СВО согласны на получение. Полностью работу по первым участкам завершим на текущей неделе. Начат процесс оформления участков в собственность, – написал Развожаев.

Он добавил, что закон о поддержке участников спецоперации будет дополнен положениями, предусматривающими «особые ситуации».

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