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НовостиПолитика28 августа 2023 16:02

В Севастополе сформировано 447 земельных наделов для участников СВО

С сегодняшнего дня на сайте правительства Севастополя доступен реестр предоставления земельных участков
Дмитрий Коренев
Власти Севастополя сформировали 447 бесплатных земельных наделов для участников специальной военной операции

Власти Севастополя сформировали 447 бесплатных земельных наделов для участников специальной военной операции

Фото: Анастасия ЖУКОВА

Власти Севастополя сформировали 447 бесплатных земельных наделов для участников специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что с сегодняшнего дня на сайте правительства Севастополя доступен реестр предоставления земельных участков, где можно узнать свой номер в очереди.

– В первой очереди у нас сформировано 447 участков, 315 участников СВО согласны на получение. Полностью работу по первым участкам завершим на текущей неделе. Начат процесс оформления участков в собственность, – написал Развожаев.

Он добавил, что закон о поддержке участников спецоперации будет дополнен положениями, предусматривающими «особые ситуации».

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