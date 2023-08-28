Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 августа 2023 16:13

В Севастополе Черноморский флот проводит противодиверсионные учения

Они завершатся ориентировочно в 20:30
Дмитрий Коренев
Вечером 28 августа Черноморский флот проводит противодиверсионные учения

Вечером 28 августа Черноморский флот проводит противодиверсионные учения

Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Севастополе вечером 28 августа Черноморский флот проводит противодиверсионные учения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

– Ориентировочно до 20:30 в районах Камышовой и Стрелецкой бухт, а также мыса Херсонес флот будет проводить тренировки расчетов ППДО (противоподводно-диверсионной обороны), – написал губернатор.

В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50