В Севастополе Черноморский флот проводит противодиверсионные учения

Вечером 28 августа Черноморский флот проводит противодиверсионные учения
Фото: Анастасия ЖУКОВА
В Севастополе вечером 28 августа Черноморский флот проводит противодиверсионные учения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
– Ориентировочно до 20:30 в районах Камышовой и Стрелецкой бухт, а также мыса Херсонес флот будет проводить тренировки расчетов ППДО (противоподводно-диверсионной обороны), – написал губернатор.
В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.
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