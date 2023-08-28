В Севастополе Черноморский флот проводит противодиверсионные учения

Вечером 28 августа Черноморский флот проводит противодиверсионные учения Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Севастополе вечером 28 августа Черноморский флот проводит противодиверсионные учения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

– Ориентировочно до 20:30 в районах Камышовой и Стрелецкой бухт, а также мыса Херсонес флот будет проводить тренировки расчетов ППДО (противоподводно-диверсионной обороны), – написал губернатор.

В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.

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