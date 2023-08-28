Водовод Феодосия – Судак готов на 94%

Реконструкция водовода проводится по госпрограмме социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя. Фото: rk.gov.ru

Работы по реконструкции водовода Феодосия – Судак выполнены на 94%, сообщили в Минстрое Республики Крым.

Сейчас проводятся пуско-наладочные работы, завершаются работы по внутренним сетям освещения и благоустройству территории, отделке, монтажу вентиляции и сетей пожаротушения. На радиорелейной станции производится обвязка камеры гашения и камер переключения

– Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в декабре 2023 года, – говорится в сообщении.

Работы выполняются в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя, стоимость строительства – более 4 млрд рублей.

Напомним, в середине августа в Симферополе завершились строительство и реконструкция канализационного коллектора, на эти цели потратили более 11 млрд рублей.

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