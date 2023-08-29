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НовостиОбщество29 августа 2023 5:03

В Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы

Эту работу проведут в трех населенных пунктах
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Во вторник, 29 августа, в трех населенных пунктах Крыма будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

По его словам, уничтожением опасных предметов займутся специальные службы. С 10.00 до 17.00 эту работу будут проводить в селе Вольное Джанкойского района. С 11.00 до 13.00 уничтожать опасные предметы планируют в Старом Крыму, а с 13.00 до 15.00 аналогичные мероприятия пройдут в Октябрьском.

– Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации, – написал Крючков.