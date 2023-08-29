В Крыму стартовал сбор столовых сортов винограда Фото: Светлана СМОЛЯННИКОВА

Крымские аграрии начали собирать урожай столовых сортов винограда. Об этом сообщает «Крым 24».

Так, на предприятии в Бахчисарайском районе планируют собрать 150 тонн столового винограда и 3 тысячи тонн – технического. Впервые за два года эту ягоду высадили на площади 450 гектар. Компания получила от государства 88 млн рублей. На эти деньги виноград высадят на площади 230 гектар.

Аграрии рассчитывают, что нынешний урожай превысит показатели прошлого. Первый замминистра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова отметила, что на виноградарство в 2023 году выделили 880 млн рублей.