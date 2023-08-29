В Крыму напомнили о действующих во время учений ограничениях в море Фото: Анна КИРИЕНКО

Крымские власти напомнили об ограничениях, действующих в акваториях во время учений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, ограничения вводят в Керчи, в акваториях Судостроительного завода имени Бутомы и Аршинцевской косы. В связи с учениями служб противоподводно-диверсионного обеспечения на постоянной основе запрещено плавание всех судов и плавсредств, а также средств передвижения под водой. Под ограничения также попадают постановка на якорь, приводнение и полеты летательных аппаратов. Кроме того, в вышеперечисленных местах людям запрещено находиться в воде.

– Сохраняйте спокойствие и доверяйте только проверенным источникам информации, – написал Крючков.