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НовостиОбщество29 августа 2023 7:16

В Крыму напомнили о действующих во время учений ограничениях в море

Они действуют в Керчи
Алексей ЕЛАГИН
В Крыму напомнили о действующих во время учений ограничениях в море

В Крыму напомнили о действующих во время учений ограничениях в море

Фото: Анна КИРИЕНКО

Крымские власти напомнили об ограничениях, действующих в акваториях во время учений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, ограничения вводят в Керчи, в акваториях Судостроительного завода имени Бутомы и Аршинцевской косы. В связи с учениями служб противоподводно-диверсионного обеспечения на постоянной основе запрещено плавание всех судов и плавсредств, а также средств передвижения под водой. Под ограничения также попадают постановка на якорь, приводнение и полеты летательных аппаратов. Кроме того, в вышеперечисленных местах людям запрещено находиться в воде.

– Сохраняйте спокойствие и доверяйте только проверенным источникам информации, – написал Крючков.