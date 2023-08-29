По Крымскому мосту вновь пустили машины Фото: Юлия МАРКИНА

Во вторник, 29 августа, движение по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, транспортный переход временно перекрывали. Движение автомобилей было ограничено. Людей, которые находились на мосту и в зоне досмотра, призывали сохранять спокойствие. Их просили следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.