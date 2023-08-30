Погода на 30 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 32 градусов

Вода в Черном море прогрелась до +25…+26°, в Азовском до +26°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

30 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность.

- Из-за влияния тропических воздушных масс сохранится сухая и жаркая погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 30...32°.

В Севастополе малооблачно. Днем восточный ветер 5-14 м/с, тепло 29…31°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +26 …+27°, северо-восточный ветер 2-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +26…+27°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.

В Евпатории +29…+30°, северо-восточный ветер 2-9 м/с. Ясно.

В Саках +30…+32°, северо-восточный ветер 2-9 м/с. Ясно.

В Керчи +28…+29°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Ясно.

В Феодосии +29…+30°, юго-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Судаке +28…+29°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Черноморском +30…+31°, юго-западный ветер 2-8 м/с. Ясно.

В Джанкое +28…+29°, юго-восточный ветер 4-8 м/с. Ясно.

В Армянске +27…+28°, юго-восточный ветер 3-8 м/с. Ясно.

В Белогорске +29…+30°, юго-восточный ветер 2-7 м/с. Малооблачно.

Вода в Черном море прогрелась до +25…+27°, в Азовском до +26°.

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