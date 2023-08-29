Где в Симферополе отключат свет 30 августа

Свет пропадет на время. Фото: архив КП
30 августа в Симферополе отключат электричество на пяти десятках улицах и нескольких переулках. В ГУП РК «Крымэнерго» предупредили, что перебои с подачей энергии произойдут из-за плановых ремонтных работ,. Особо переживать и нервничать не стоит, просто нужно чуть набраться терпения, чтобы прожить несколько часов без комфорта, который нам дает электроэнергия.
В Симферополе свет исчезнет по следующим адресам:
с 8.00 до 17.00
улица Войкова (Караманова), 2-14 А , 3-5 ; улица Севастопольская/улица Эстонская, 58/2; улица Лихого, 1-7 ;
улица Севастопольская, 66, 31;
улица Парковая, 2; 1-7 ;
переулок Парковый, 2-4 , 1-3 ;
улица Тамбовская, 34-36 , 37-51 ;
улица Бульварная, 2-4/5 , 1/66-9 ;
улица Батурина, 2-14 , 1-11 ;
улица Поповкина, 3;
улица Севастопольская – улица Объездная (светофор);
улица Генерала Яременко, 22-46 , 25-75 ;
улица Красноармейская, 105-113 ;
улица Училищная, 40-42 , 33-71 ;
улица Ковыльная, 2-14 , 7-13 ;
улица Межевая, 4, 3-9 ;
улица Огородная, 2-16 , 1-17 ;
улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;
улица Телефонный спуск, 21;
улица Связистов, 142-174 , 131-159 ;
улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;
переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;
улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;
улица Производственная, 6-56 ;
улица Тарабукина, 165-167 ;
проезд Второй Петровский, 1-3 ;
переулок Сельский, 35;
улица Генерала Родионова, 68-70 ;
улица Ивана Голубца, 40-62 , 3-23 ;
улица Симферопольская, 61-69 ;
тупик Киевский, 2-6 ;
улица Мраморная, 32-46 , 13-31 ;
улица Полтавская, 20-34 , 21-39 ;
переулок Полтавский, 4-20 , 3-7 ;
улица Шахтеров, 36;
улица Урожайная, 46;
улица Тамбовская, 32-34 ;
улица Бахчисарайская, 16-26 , 25-33 ;
улица Лихого, 22-36 , 9-35 ;
переулок Оружейный, 6-18 , 9-19 ;
улица Футболистов, 96-100 , 135-139;
улица Училищная, 40а;
улица Киевская, 105-109 , 113/1;
улица Троллейбусная, 5, 9, 13-19 ;
переулок Февральский 8-18 ;
улица Крымской Правды, 6-8 ;
улица Крымской Весны,8;
улица Запорожская, 4/9, 15-41 ;
улица Запорожская/пер. Строителей, 10/2Б;
улица Строителей, 14/14; переулок Строителей, 6-14 , 5-13 ;
улица Широкая, 2-4, 3-11 ; пер. Широкий, 2-14 , 1-19 ; улица Москалева, 9/2;
с 09.00 до 19.00
улица Речная, 2-12 , 1;
переулок Речной, 2/7-4 , 7-9 ;
улица Павленко, 2;
переулок Кронштадский, 8.
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