Где в Симферополе отключат свет 30 августа

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

30 августа в Симферополе отключат электричество на пяти десятках улицах и нескольких переулках. В ГУП РК «Крымэнерго» предупредили, что перебои с подачей энергии произойдут из-за плановых ремонтных работ,. Особо переживать и нервничать не стоит, просто нужно чуть набраться терпения, чтобы прожить несколько часов без комфорта, который нам дает электроэнергия.

В Симферополе свет исчезнет по следующим адресам:

с 8.00 до 17.00

улица Войкова (Караманова), 2-14 А , 3-5 ; улица Севастопольская/улица Эстонская, 58/2; улица Лихого, 1-7 ;

улица Севастопольская, 66, 31;

улица Парковая, 2; 1-7 ;

переулок Парковый, 2-4 , 1-3 ;

улица Тамбовская, 34-36 , 37-51 ;

улица Бульварная, 2-4/5 , 1/66-9 ;

улица Батурина, 2-14 , 1-11 ;

улица Поповкина, 3;

улица Севастопольская – улица Объездная (светофор);

улица Генерала Яременко, 22-46 , 25-75 ;

улица Красноармейская, 105-113 ;

улица Училищная, 40-42 , 33-71 ;

улица Ковыльная, 2-14 , 7-13 ;

улица Межевая, 4, 3-9 ;

улица Огородная, 2-16 , 1-17 ;

улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;

улица Телефонный спуск, 21;

улица Связистов, 142-174 , 131-159 ;

улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;

переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;

улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;

улица Производственная, 6-56 ;

улица Тарабукина, 165-167 ;

проезд Второй Петровский, 1-3 ;

переулок Сельский, 35;

улица Генерала Родионова, 68-70 ;

улица Ивана Голубца, 40-62 , 3-23 ;

улица Симферопольская, 61-69 ;

тупик Киевский, 2-6 ;

улица Мраморная, 32-46 , 13-31 ;

улица Полтавская, 20-34 , 21-39 ;

переулок Полтавский, 4-20 , 3-7 ;

улица Шахтеров, 36;

улица Урожайная, 46;

улица Тамбовская, 32-34 ;

улица Бахчисарайская, 16-26 , 25-33 ;

улица Лихого, 22-36 , 9-35 ;

переулок Оружейный, 6-18 , 9-19 ;

улица Футболистов, 96-100 , 135-139;

улица Училищная, 40а;

улица Киевская, 105-109 , 113/1;

улица Троллейбусная, 5, 9, 13-19 ;

переулок Февральский 8-18 ;

улица Крымской Правды, 6-8 ;

улица Крымской Весны,8;

улица Запорожская, 4/9, 15-41 ;

улица Запорожская/пер. Строителей, 10/2Б;

улица Строителей, 14/14; переулок Строителей, 6-14 , 5-13 ;

улица Широкая, 2-4, 3-11 ; пер. Широкий, 2-14 , 1-19 ; улица Москалева, 9/2;

с 09.00 до 19.00

улица Речная, 2-12 , 1;

переулок Речной, 2/7-4 , 7-9 ;

улица Павленко, 2;

переулок Кронштадский, 8.

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