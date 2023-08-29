Крымчанка взяла золото на соревнованиях по художественной гимнастике в Москве

Фото: ГБУ ДО РК «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по художественной гимнастике», Художественная гимнастика России, vk.com

С 15 по 21 августа во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве состоялся III этап Кубка Сильнейших по художественной гимнастике. Воспитанница ГБУ ДО РК «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по художественной гимнастике» Нонна Нянина в составе сборной команды России заняла первое место в групповых упражнениях – многоборье.

– Это огромная радость, мы смотрели и переживали за нее. Мы были уверены в победе Нонны, ведь она обладает огромным трудолюбием и мастерством. Конечно, только золото, – цитирует Крымская газета директора Спортивной школы олимпийского резерва по художественной гимнастике Оксану Силаеву.

Серия Кубков Сильнейших была придумана президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, главным тренером сборной России Ириной Винер в период отстранения российских спортсменов от международных стартов. В течение сезона проходят три этапа, а в конце года – финал.

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