Власти Херсонской области обсуждают строительство новой дороги в Крым

Власти Крыма подключились к подготовке обоснования сметной стоимости проекта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для создания альтернативного пути между Херсонской областью и Крымом необходимо проложить более 100 километров дороги по крымской части Арабатской стрелки. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, его слова передает ТАСС.

Арабатская стрелка, или Арабатская коса – узкая и длинная полоса земли в северо-восточной части Крымского полуострова, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря. В административном отношении разделена между Республикой Крым и Херсонской областью. По Арабатской стрелке проходит путь из Геническа на Керченский полуостров Крыма.

– Есть дорога по Арабатской стрелке от Геническа до Стрелкового с твердым покрытием. Дальше идет более длинная и узкая крымская часть косы, дорога там грунтовая. Вместо нее надо продолжить более 100 км современной автодороги, – сказал Сальдо. Он отметил, что строительство этого участка откроет альтернативный путь между Херсонщиной и восточной частью Крыма, «будет лучше и короче связь с материком - не придется ездить через Джанкой или Симферополь».

Как рассказал журналистам глава Крыма Сергей Аксенов, власти республики подключились к подготовке обоснования сметной стоимости проекта. По его словам, «дорога будет от Геническа с выходом на Феодосию». – Там дорогая будет дорога, нужно делать высокую насыпь. Пока считают, сколько будет километров, мы сейчас с Владимиром Васильевичем Сальдо готовим обоснование. Проект возможен, но пока вопрос цены, – сказал глава Крыма.

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