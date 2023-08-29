Избивал беременную жену и едва не убил сына: алуштинца посадили на 9 лет Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жителя Алушты признали виновным в покушении на убийство своего четырехлетнего ребенка и совершении ряда преступлений в отношении бывшей жены. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Инцидент произошел в октябре 2021 года. У мужчины был конфликт с бывшей женой. На этой почве крымчанин решил убить своего ребенка. Мужчина находился с сыном в авто. Житель ЮБК вытащил баллон и наполнил салон газовой смесью, а затем зажег ее.

– Малолетний ребенок смог самостоятельно покинуть горящий автомобиль и с ожогами головы и конечностей был доставлен в медицинское учреждение, – говорится в сообщении.

В СК также отметили, что с 2015 года мужчина систематически применял физическое насилие к своей супруге. Крымчанин избивал ее даже во время беременности. В 2021 году алуштинец незаконно разместил в социальных сетях сведения о частной жизни жены.

Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 9 годам лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии общего режима.