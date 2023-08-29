В Ялту поступило 3 тысячи новых учебников истории с разделом про СВО

Фото: t.me/yanina_pavlenko, скриншот видео

В Ялту поступило 3 тысячи новых учебников истории для 10-11 классов. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

– 3 тысячи новых учебников истории для старших классов (единых для всей страны) уже в Ялте. Развозим их по школам, – написала градоначальница в своем телеграм-канале.

Фото: t.me/yanina_pavlenko, скриншот видео

В новых учебниках полностью переписаны разделы, посвященные периоду с 1970-х годов, а также добавлен новый, включающий специальную военную операцию на Украине. Авторами учебника выступили помощник президента России Владимира Мединского, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.

Ранее сообщалось, что Республика Крым получила на пополнение и обновление фонда учебников более 47 млн рублей, закуплено более 34 тыс. новых учебников по истории.

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