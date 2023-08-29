Двум школам Симферополя присвоили имена героев ВОВ

Школа №8 будет носить имя Александры Андреевны Волошиновой. Фото: администрация Симферополя

Двум школам Симферополя присвоили имена героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– Решения единогласно приняты депутатским корпусом в ходе 96-й очередной сессии Симферопольского городского совета. С инициативой о присвоении имен героев образовательным учреждениям выступили трудовые коллективы школ. Так, школа №8 будет носить имя Александры Андреевны Волошиновой, а школа №35 – имя Евгении Филипповны Дерюгиной, – говорится в сообщении.

Александра Волошинова – педагог, преподаватель естествознания, в период немецкой оккупации была руководителем крупнейшей подпольной патриотической группы Крымского подполья в Симферополе. В подполье работала под псевдонимом «Муся». Погибла в застенках гестапо.

Школе №35 присвоено имя Евгении Филипповны Дерюгиной Фото: администрация Симферополя

Евгения Дерюгина проходила военную службу в частях Черноморского флота. Участвовала в обороне Одессы в должности санинструктора. Была ранена и эвакуирована в Севастополь. Погибла в боях за Севастополь 12 мая 1944 года.

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