В Сакском районе Крыма участники СВО получат еще 165 земельных участков

Фото: пресс-служба Минобороны России

В ближайшее время участники специальной военной операции получат еще 165 земельных участков, расположенных в Сакском районе Крыма. Об этом сообщил заместитель министра имущественных отношений республики Анатолий Заиченко.

Эти участки находятся на окраине села Молочного. В нескольких сотнях метров от них расположено озеро Соленое, а чуть дальше за дамбой – море. Место, где выделены участки, ровное. Совсем близко находятся электроопоры. Ближайшие жилые дома расположены в нескольких минутах ходьбы.

– В настоящий момент идет процедура уведомления граждан, очередь которых подошла непосредственно к данному массиву, – сказал Заиченко агентству РИА Новости Крым.

Когда все очередники получат уведомления, Минимущества разработает график выезда в районы, где живут получатели земли. Это нужно, чтобы люди могли написать заявление непосредственно на получение участков в своем городе или населенном пункте, не приезжая в Симферополь. Далее владельцы смогут получить право собственности. Процедура регистрации займет 10 дней.

Далее собственники смогут начинать строить дома. Землю также можно будет продать, подарить и передать по наследству.