Аксенов: водохранилища Крыма заполнены более чем на 60%

Водохранилища Крыма заполнены более чем на 60% Фото: Виталий ПАРУБОВ

На сегодняшний день крымские водохранилища заполнены более чем на 60%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– Проблем с водоснабжением в Крыму на сегодняшний день нет, – подчеркнул руководитель региона.

По его словам, в среднем наливные водохранилища заполнены более чем на 60%, а естественного стока – более чем на 70%. Аксенов рассказал, что Изобильненское водохранилище заполнено более чем на 90%. Глава Крыма подчеркнул, что Симферополь, ЮБК, а также восточная и другие части полуострова обеспечиваются водой в штатном режиме.

В начале июня заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин сообщал, что все крымские водохранилища полностью заполнены. Вице-премьер отмечал, что запасов питьевой воды хватит минимум на 500 дней.