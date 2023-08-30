Крымские курорты вошли в топ-10 самых экономных направлений для отдыха в сентябре 2023

В Ялте осенью демократичные цены на отели и гостевые дома.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымские города и поселки, такие, как Николаевка, Саки, Керчь, Евпатория, Ялта попали в рейтинг мест, где в сентябре можно недорого снять номер в отеле или гостевом доме.
- Самым дешевым оказался оренбургский курорт Соль-Илецк, где средняя стоимость ночи проживания 1728 рублей, - отметили эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.
На втором и третьем местах крымские Николаевка и Саки, где можно бюджетно провести бархатный сезон.
И так, топ-10 самых экономных направлений для отдыха в сентябре (средняя стоимость в рублях ночи):
Соль-Илецк, 1728;
Николаевка, 1791;
Саки, 1875;
Дедеркой, 1891;
Железноводск, 2142;
Керчь, 2297;
Кучугуры, 2353;
Ейск, 2465;
Евпатория, 2469;
Ялта, 2555.
Кстати, журналист КП-Крым узнавала, как отдохнуть в Ялте на 1000 рублей.
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