Крымские курорты вошли в топ-10 самых экономных направлений для отдыха в сентябре 2023

В Ялте осенью демократичные цены на отели и гостевые дома. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские города и поселки, такие, как Николаевка, Саки, Керчь, Евпатория, Ялта попали в рейтинг мест, где в сентябре можно недорого снять номер в отеле или гостевом доме.

- Самым дешевым оказался оренбургский курорт Соль-Илецк, где средняя стоимость ночи проживания 1728 рублей, - отметили эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

На втором и третьем местах крымские Николаевка и Саки, где можно бюджетно провести бархатный сезон.

И так, топ-10 самых экономных направлений для отдыха в сентябре (средняя стоимость в рублях ночи):

Соль-Илецк, 1728;

Николаевка, 1791;

Саки, 1875;

Дедеркой, 1891;

Железноводск, 2142;

Керчь, 2297;

Кучугуры, 2353;

Ейск, 2465;

Евпатория, 2469;

Ялта, 2555.

Кстати, журналист КП-Крым узнавала, как отдохнуть в Ялте на 1000 рублей.

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