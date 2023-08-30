Жителей Севастополя предупредили об учениях в школе №22

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В среду, 30 августа, в Севастополе проходят учения на базе школы №22, расположенной на улице Генерала Острякова, 65. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Градоначальник призвал людей не пугаться, если они увидят машины скорой помощи и пожарные расчеты.

– Предупреждаю, так как в нынешней обстановке наши враги могут и учения использовать, чтобы вызвать панику у людей, – отметил губернатор.

Развожаев сообщил, что учения по отработке действий при ЧС проходят по всей России.

– У нас они организованы по указанию Минпросвещения России, при содействии МЧС, УМВД России по Севастополю, Росгвардии и правительства Севастополя. В городе все спокойно, – заверил губернатор.