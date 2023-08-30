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НовостиПроисшествия30 августа 2023 8:18

Крымчанина обвиняют в дискредитации ВС РФ: ему грозит до 5 лет тюрьмы

В Крыму мужчину могут посадить на 5 лет за дискредитацию армии
Алексей ЕЛАГИН
Крымчанина обвиняют в дискредитации ВС РФ: ему грозит до 5 лет тюрьмы

Крымчанина обвиняют в дискредитации ВС РФ: ему грозит до 5 лет тюрьмы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферопольском районе 47-летнему местному жителю предъявили обвинение в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Мужчину уже наказывали за дискредитацию армии. Его привлекали к административной ответственности. Однако должных выводов крымчанин не сделал. В мае мужчина находился у себя дома в селе Партизанское. Он разместил в запрещенной в России соцсети сведения, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Сотрудники ФСБ задержали мужчину. Фигуранта заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Согласно законодательству, обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.