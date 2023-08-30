На севере Крыма уничтожают боеприпасы

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

В среду, 30 августа, в Джанкойском районе Крыма проходит плановое уничтожение боеприпасов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

– По Джанкою. Очередные вбросы. В селе Вольное проходит плановое уничтожение боеприпасов, – написал он.

Советник главы региона призвал жителей сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации

Ранее Крючков сообщал, что 30 августа в Крыму специальные службы продолжат уничтожение взрывоопасных предметов. Советник уточнил, что эту работу будут проводить в Октябрьском с 13.00 до 15.00 и в Старом Крыму с 11.00 до 13.00. Крючков также сообщал, что с 10.00 до 17.00 опасные предметы будут уничтожать в селе Вольное Джанкойского района.