Жительница Ростовской области обнаружила чужое захоронение на могиле бабушки

Вместо могилы родственницы женщина обнаружила совершенно другую, в которой покоился незнакомый человек Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительница Батайска в Ростовской области испытала шок, увидев, что на могиле ее бабушки похоронили другого человека. Как сообщает «КП-Ростов-на-Дону», родственница Натальи Кондратьевой покоилась на Западном кладбище на протяжении 41 года. Поэтому женщина не могла перепутать захоронение. Каков был ее ужас, когда на месте надгробия своей бабушки они увидели чужую свежую могилу с венками и крестом.

- Вырвали с корнями наше надгробие, сорвали фото бабули - все это бросили в кусты. В самом захоронении погребли своего родственника. Это надругательство над останками! - рассказала Наталья Кондратьева корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

По словам женщины, что самоволие проявили «соседи» по кладбищу - участки расположены недалеко друг от друга. А недавно у тех людей скончалась мать.

- Представляете, они даже свой крест установили! До меня до сих пор не доходит, что такое в принципе возможно, - сокрушается ростовчанка.

Женщина уже написала заявление в полицию. В курсе истории и в мэрии Батайска. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка.