Набор военнослужащих на контрактную службу в Крыму идет по плану

На сегодняшний день Крым полностью выполняет план по набору граждан для прохождения военной службы по контракту. Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм-канале сообщил, что на сегодняшний день регион полностью выполняет план по набору граждан для прохождения военной службы по контракту.

Сегодня Аксенов встретился с военным комиссаром Республики Крым Евгением Машуковым. Помимо прочего, они обговорили порядок отбора граждан на контрактную службу по приоритетным направлениям.

– На сегодняшний день Республика Крым полностью выполняет план по набору военнослужащих на контрактную службу, – отметил Аксенов.

Кроме того, Аксенов и Машуков обсудили подготовку к осеннему призыву и наметили план действий. Так, в сентябре в рамках инструкторско-методического сбора пройдет расширенное заседание членов призывной комиссии совместно с руководителями муниципалитетов.

Ранее заместитель министра имущественных отношений Республики Крым Анатолий Заиченко сообщил, что в ближайшее время участники специальной военной операции получат еще 165 земельных участков, расположенных в Сакском районе Крыма. Эти участки находятся на окраине села Молочного.

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