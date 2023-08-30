Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 августа 2023 10:39

В Ялте состоится фестиваль по северной ходьбе 2 сентября

Мероприятие пройдет на стадионе «Авангард»
Источник:kp.ru
Принять участие в фестивале сможет любой желающий

Принять участие в фестивале сможет любой желающий

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ялте 2 сентября состоится фестиваль по северной ходьбе. Мероприятие под названием «Осенний променад» пройдет на стадионе «Авангард». Об этом «КП-Крым» сообщили в пресс-службе администрации курортного города.

- Мероприятие проводится для привлечения внимания к новой спортивной дисциплине, пропаганды здорового образа жизни и популяризации северной ходьбы, - говорится в сообщении.

Перед открытием фестиваля пройдет мастер-класс по технике северной ходьбы, а все участники будут обеспечены инвентарем. Начало мероприятия назначено на 8:30. Принять участие в нем может любой желающий. Заявки принимаются на сайте http://orgeo.ru до 30 августа включительно.