В Ялте состоится фестиваль по северной ходьбе 2 сентября

Принять участие в фестивале сможет любой желающий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ялте 2 сентября состоится фестиваль по северной ходьбе. Мероприятие под названием «Осенний променад» пройдет на стадионе «Авангард». Об этом «КП-Крым» сообщили в пресс-службе администрации курортного города.

- Мероприятие проводится для привлечения внимания к новой спортивной дисциплине, пропаганды здорового образа жизни и популяризации северной ходьбы, - говорится в сообщении.

Перед открытием фестиваля пройдет мастер-класс по технике северной ходьбы, а все участники будут обеспечены инвентарем. Начало мероприятия назначено на 8:30. Принять участие в нем может любой желающий. Заявки принимаются на сайте http://orgeo.ru до 30 августа включительно.