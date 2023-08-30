В Крыму спасли туриста, заблудившегося во время прогулки по Боткинской тропе

Фото: МЧС Республики Крым

Накануне, 29 августа, крымские спасатели оказали помощь туристу, который заблудился во время прогулки по Боткинской тропе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

– В 16:05 поступило сообщение о том, что мужчина, во время прогулки по Боткинской тропе сбился с пути, вышел на труднопроходимый скальный участок. Самостоятельно передвигаться дальше не может, – говорится в сообщении.

На место незамедлительно выехала дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе пяти человек и одной единицы техники. Спасатели связались с мужчиной по телефону, определили его местонахождение и направились в предполагаемый район поиска. Туриста нашли в районе ущелья Яузлар на труднопроходимом скальном участке.

Спасатели вывели мужчину в безопасное место. В медпомощи он не нуждался.

– С ним была проведена профилактическая беседа о правилах безопасного поведения в горах, – добавили в чрезвычайном ведомстве.

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