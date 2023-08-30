В «Артеке» представили литературно-музыкальную композицию «Полтава»

Программу представил руководитель проекта, народный артист России Дмитрий Певцов. Фото: vk.com/artekrussia

В «Артеке» состоялся показ литературно-музыкальной программы «Полтава» по одноименной поэме Александра Пушкина, передает Крымская газета.

– Основу [программы] наряду с большей частью текста одноименной поэмы Александра Пушкина составили номера из оперы Петра Чайковского «Мазепа», – пишет издание.

Программу представил руководитель проекта, народный артист России Дмитрий Певцов. Перед детьми выступила солистка театра «Новая опера им. Е. Колобова», заслуженная артистка Республики Башкортостан Елена Терентьева и приглашенный солист Большого театра Андрей Бреус.

Фото: vk.com/artekrussia

Фото: vk.com/artekrussia

Стихи Пушкина читали народный артист России Валентин Клементьев и Заслуженная артистка России Татьяна Шалковская. Музыкальное сопровождение программы подготовила и исполнила заслуженная артистка России Полина Федотова (фортепиано) при участии Давида Ардуханяна (скрипка). Ведущей программы стала литературовед и филолог, директор Бюро пропаганды художественной литературы Алла Панкова.

Фото: vk.com/artekrussia

Фото: vk.com/artekrussia

Фото: artek.org

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