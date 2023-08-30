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НовостиПроисшествия30 августа 2023 12:41

В Севастополе пьяная женщина напала на сотрудницу полиции: ее оштрафовали

В Севастополе ударившую сотрудницу полиции женщину оштрафовали на 25 тысяч
Алексей ЕЛАГИН
В Севастополе пьяная женщина напала на сотрудницу полиции: ее оштрафовали

В Севастополе пьяная женщина напала на сотрудницу полиции: ее оштрафовали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе 42-летнюю местную жительницу признали виновной в применении насилия в отношении сотрудницы полиции. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Инцидент произошел в июне на проспекте Генерала Острякова. Около дома №77 полицейские заметили пьяную женщину с двумя маленькими детьми. Правоохранители потребовали, чтобы та прекратила нарушать общественный порядок.

– Однако, не желая выполнять их законные требования, женщина ударила одну из сотрудниц полиции, – отметили в прокуратуре.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал жительницу Севастополя виновной. Ее оштрафовали на 25 тысяч рублей.