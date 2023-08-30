В Крыму потушили пожар площадью 30 гектар

Фото: кадр видео пресс-службы МЧС Крыма

В Симферопольском районе Крыма потушил пожар площадью 30 гектар. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

В Симферопольском районе загорелась сухая растительность. Площадь возгорания составила 30 гектар. Огонь удалось потушить. К ликвидации возгорания привлекли сотрудников пожарной части села Вилино ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», МЧС и лесоохотничьего хозяйства.

Напомним, 29 августа в Черноморском районе Крыма загорелась трава в степи. Советник главы республики Олег Крючков уточнил, что инцидент произошел в Оленевке. Он призвал жителей доверять только официальным источникам информации.