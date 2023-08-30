В Крыму применили новый имплант для лечения плоскостопия у подростка

Фото: пресс-служба Минздрава Крыма

В Крыму врачи травматолого-ортопедического отделения Республиканской детской клинической больницы применили новый имплант для хирургического лечения плоскостопия у подростка. Об этом сообщает КИА.

Медики выполнили коррекцию костей стопы. Далее их зафиксировали металлоконструкциями. Впервые для этих использовали никель-титановый имплант. Операция позволила восстановить анатомически правильное положение костей.

– То есть, чтобы исправить деформацию, кость разрезается, выравнивается и фиксируется в правильном положении металлоконструкциями, – рассказал заведующий отделением, главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Республики Крым Константин Рыбиков.

По его словам, за год проводят около 100 подобных операций. Теперь же врачи начали использовать никель-титановый имплант. Благодаря своей пористой структуре он интегрируется с костной тканью. Деформацию каждой стопы исправляют поочередно. Такое лечение позволяет улучшить качество жизни пациентов.