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НовостиОбщество30 августа 2023 16:37

Для крымских учителей провели семинар по начальной военной подготовке

С 1 сентября в крымских школах начнут преподавать начальную военную подготовку
Дмитрий Коренев
В Симферополе для учителей, преподающих ОБЖ, провели семинар по начальной военной подготовке

В Симферополе для учителей, преподающих ОБЖ, провели семинар по начальной военной подготовке

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе для учителей, преподающих ОБЖ, провели семинар по начальной военной подготовке.

– Военные и представители Юнармии рассказали преподавателям об основах начальной военной подготовки, – передает «Крым 24»

Напомним, в крымских школах с 1 сентября начнут преподавать начальную военную подготовку (НВП). В ноябре прошлого года в Крыму утвердили порядок организации курса НВП в школах и учреждениях среднего профессионального образования.

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