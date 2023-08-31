Константинов: в Крыму нет предпосылок для дальнейшего подорожания бензина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В настоящее время в Крыму нет объективных предпосылок для дальнейшего подорожания бензина. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

– Объективно предпосылок нет. Мы работаем над тем, чтобы удержать ситуацию, – сказал руководитель регионального парламента в эфире радио «Спутник в Крыму».

Константинов назвал проблему с горюче-смазочными материалами комплексной, поскольку сложности имеются не только с логистикой. По его словам, над решением этих вопросов работают все уровни власти.

– Все на данный момент обеспечено, но регулируется в ручном режиме. Селекторы на эту тему проходят несколько раз в день, – добавил председатель крымского Госсовета.

Глава законодательной власти республики заверил, что в регионе имеется достаточное количество продовольственных и непродовольственных товаров.

Напомним, эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что снижение цен на топливо в Крыму может произойти не раньше конца 2023 или начала 2024 года. По его словам, это случится, если наладить прямые поставки по долгосрочным контрактам с производителями. Тогда цены на топливо в Крыму не будут зависеть от внешних факторов. При этом Юшков подчеркнул, что на выстраивание такого механизма уйдет несколько месяцев.