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НовостиПроисшествия31 августа 2023 6:26

В Крыму объявили штормовое предупреждение о пожароопасности

В Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность до 3 сентября
Алексей ЕЛАГИН
В Крыму объявили штормовое предупреждение о пожароопасности

В Крыму объявили штормовое предупреждение о пожароопасности

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Крыму объявили штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности на 1-3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

– 1-3 сентября в западных, южных, центральных, горных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, – отметили в ведомстве.

С 8 июля на всей территории Крыма ввели особый противопожарный режим. На полуострове запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. В регионе запрещено намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Людям, нарушившим правила пожарной безопасности, грозит дисциплинарная, административная или уголовная ответственность. Речь, в частности, идет о штрафах от 10 до 800 тысяч рублей.