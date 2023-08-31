В Крыму объявили штормовое предупреждение о пожароопасности Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Крыму объявили штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности на 1-3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

– 1-3 сентября в западных, южных, центральных, горных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, – отметили в ведомстве.

С 8 июля на всей территории Крыма ввели особый противопожарный режим. На полуострове запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. В регионе запрещено намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Людям, нарушившим правила пожарной безопасности, грозит дисциплинарная, административная или уголовная ответственность. Речь, в частности, идет о штрафах от 10 до 800 тысяч рублей.