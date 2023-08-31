В Крыму 70-летний мужчина исписал чужие ворота: его оштрафовали за дискредитацию армии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Джанкойском районе задержали 70-летнего подозреваемого в совершении противоправных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил России. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

– Двое жителей Джанкойского района обнаружили надписи на своих воротах с недопустимым смыслом, – отметили в ведомстве.

Далее крымчане обратились в полицию. Правоохранители задержали 70-летнего мужчину. На него составили административные протоколы о дискредитации российской армии. Суд признал мужчину виновным. Нарушителя оштрафовали на 100 тысяч рублей.