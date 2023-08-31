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НовостиПроисшествия31 августа 2023 8:58

В Севастополе приезжий устроил ДТП с пострадавшим: суд вынес приговор

В Севастополе приезжий выслушал приговор за ДТП с пострадавшим
Алексей ЕЛАГИН
В Севастополе приезжий устроил ДТП с пострадавшим: суд вынес приговор

В Севастополе приезжий устроил ДТП с пострадавшим: суд вынес приговор

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Севастополе 33-летнего уроженца Кабардино-Балкарии признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Авария произошла вечером 19 декабря 2022 года. Фигурант ехал за рулем Ford Focus по Лабораторному шоссе. Поворачивая налево на улицу Генерала Жидилова, он не пропустил встречный Peugeot -206. В итоге машины столкнулись.

В результате ДТП пострадал водитель французского авто. Он получил тяжкий вред здоровью. Было возбуждено уголовное дело. Приезжий частично возместил моральный ущерб пострадавшему и раскаялся в содеянном. Мужчину приговорили к шести месяцам ограничения свободы.