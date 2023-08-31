В Севастополе иномарка сбила мать с ребенком и протаранила автобус

Фото: пресс-служба управления МВД по Севастополю

В среду, 30 августа, в Севастополе автомобиль BMW сбил женщину и ее 8-летнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Авария произошла в 20.55. 61-летний мужчина ехал за рулем BMW по автодороге Севастополь – Камышовая бухта. На восьмом километре иномарка сбила 40-летнюю женщину и ее 8-летнюю дочь. Они переходили дорогу по пешеходному переходу. После этого легковушка врезалась в рейсовый автобус ПАЗ.

– В результате ДТП оба пешехода с травмами различной степени тяжести доставлены в городскую больницу, – отметили в полиции.

На водителя иномарки завели три административных дела. По факту случившегося проводится проверка.