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НовостиОбщество31 августа 2023 10:29

В Севастополе обнаружили 15 снарядов времен Великой Отечественной войны

Их нашли во время земляных работ при строительстве дома
Дмитрий Коренев
О найденных подозрительных предметах в правоохранительные органы сообщили рабочие. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю

О найденных подозрительных предметах в правоохранительные органы сообщили рабочие. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю

В Севастополе при строительстве жилого дома нашли 15 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Уточняется, что о найденных подозрительных предметах в правоохранительные органы сообщили рабочие. Они обнаружили их во время земляных работ при строительстве частного дома в Ленинском районе Севастополя. На место прибыли специалисты инженерно-технической группы ОМОН «Беркут-С»; они установили, что найденные предметы - это 76-миллиметровые бронебойно-трассирующие артснаряды времен Великой Отечественной войны.

– Росгвардейцы передали информацию о результатах идентификации в МЧС России по Севастополю для последующей утилизации боеприпасов, – сообщили в Росгвардии.

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