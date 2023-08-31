Крым готов к отопительному сезону на 78%

В Крыму идет подготовка к будущему отопительному сезону Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Крыму идет подготовка к будущему отопительному сезону. Уже на сегодня готовность объектов ЖКХ составляет 78%. Об этом сообщил спикер Госсовета республики Владимир Константинов в своем Tg-канале.

По данным парламентария, центральные тепловые пункты Крыма готовы уже на 70%, котельные - на 79, а канализационные - на 80%. Готовность многоквартирных домов составляет 71%. Большое внимание уделяется и учреждениям социальной сферы.

- На сегодняшний день из 517 школ к началу отопительного сезона готово 494 объекта, а из 404 детских садов готово 386 зданий. Общая готовность по объектам образования в республике составляет 96%, - подчеркнул Владимир Константинов.