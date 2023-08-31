В Судаке посадили мужчину, хранившего у себя дома наркотики Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Судаке местного жителя признали виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

В сентябре прошлого года мужчина приобрел марихуану. Наркотики крымчанин хранил у себя дома. Однако в какой-то момент запрещенное вещество нашли и изъяли полицейские. Было возбуждено уголовное дело. Суд признал жителя Судака виновным. Его приговорили к трем годам лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии общего режима.

– Приговор не вступил в законную силу, – говорится в сообщении.