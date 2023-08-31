В Крыму увеличат количество автобусов в утреннее и вечернее время

Это необходимо сделать для комфортного передвижения жителей полуострова Фото: Елена КРИВЯКИНА

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил увеличить количество общественного транспорта .Об этом руководитель республики сообщил в своем Tg-канале.

Дал поручение увеличить количество общественного транспорта в утреннее и вечернее время для комфортного передвижения крымчан, - подчеркнул Сергей Аксенов.

Напомним, количество единиц общественного транспорта к 1 сентября будет увеличено в Симферополе. Это будет сделано за счет привлечения резервных транспортных средств перевозчиков.