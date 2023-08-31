Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+34°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 августа 2023 12:13

В Крыму увеличат количество автобусов в утреннее и вечернее время

Такое поручение дал глава республики Сергей Аксенов
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Это необходимо сделать для комфортного передвижения жителей полуострова

Это необходимо сделать для комфортного передвижения жителей полуострова

Фото: Елена КРИВЯКИНА

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил увеличить количество общественного транспорта .Об этом руководитель республики сообщил в своем Tg-канале.

Дал поручение увеличить количество общественного транспорта в утреннее и вечернее время для комфортного передвижения крымчан, - подчеркнул Сергей Аксенов.

Напомним, количество единиц общественного транспорта к 1 сентября будет увеличено в Симферополе. Это будет сделано за счет привлечения резервных транспортных средств перевозчиков.