Поручения Аксенова по уборке выполняют шесть муниципалитетов Крыма

Фото: пресс-служба главы Крыма

Поручения главы Крыма Сергея Аксенова по уборке выполняют шесть муниципальных образований. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.

– Шесть муниципальных образований – Алушта, Армянск, Симферополь, Джанкойский, Кировский и Ленинский районы – составили соответствующий план работы и полностью его выполняют, – отметил Аксенов.

Некоторые муниципалитеты составили план, но выполняют его лишь частично. В некоторых районах Крыма и вовсе не справились с задачей. Аксенов подчеркнул, что главам администраций объявят выговоры. Однако, как уточнил глава республики, это не касается чиновников, которые начали работать недавно. Он добавил, что на устранение недоработок дается один месяц.

– Отдельно отмечу необходимость уделять больше внимания территориям, на которых недавно завершилось благоустройство, – написал глава Крыма.