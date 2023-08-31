ПСБ открывает новые возможности для юных предпринимателей Крыма

Фото: пресс-служба ПСБ

ПАО «Промсвязьбанк» предоставляет новые возможности для обслуживания бизнеса индивидуальных предпринимателей Крыма. Начинающим ИП, не достигшим 18 лет, доступна вся линейка тарифов и банковских продуктов, которые ПСБ предлагает малому и среднему бизнесу.

Счет в банке для бизнеса можно открыть с 14 лет. С этого же возраста закон позволяет подросткам официально регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП). Единственное условие, которое банк предъявляет к несовершеннолетним ИП, – подписание договора на открытие счета должно проходить при личном присутствии родителей или законных представителей. Если по каким-либо причинам посетить офис не получается, по заявке клиента возможно выездное обслуживание – специалисты ПСБ сами приедут для оформления документов.

Пример сотрудничества ПСБ и юных ИП на Крымском полуострове уже есть. Банк открыл расчетно-кассовый счет 15-летнему подростку в Евпатории, организовавшему собственный бизнес.

- Поддержка молодых предпринимателей – важное направление работы ПСБ в Крыму. Сегодня у молодежи много возможностей для развития своего дела, которое может приносить доход уже в подростковом возрасте. Процедура открытия счета несовершеннолетним ИП понятна и не создает юным предпринимателям хлопот. Взамен же они получают комфортный банковский сервис, который значительно облегчает работу на первых шагах в бизнесе, – прокомментировала Светлана Сидорова, управляющий Крымским филиалом ПСБ.

Дополнительную информацию по условиям обслуживания несовершеннолетних индивидуальных предпринимателей можно получить по телефону горячей линии ПСБ 8-800-333-03-03 (звонок по России бесплатный), или в любом офисе банка на территории Республики Крым.

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