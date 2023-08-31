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НовостиОбщество31 августа 2023 15:09

В Крыму обезвредили три снаряда времен Великой Отечественной войны

Взрывоопасные предметы вывезли на спецполигон и уничтожили
Дмитрий Коренев
Обезвреживанием боеприпасов занимались пиротехники Специального морского отряда и Специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым. Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

Обезвреживанием боеприпасов занимались пиротехники Специального морского отряда и Специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым. Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

В Крыму нашли и обезвредили еще три снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

Так, в селе Красноармейское Красноперекопского района и селе Золотое Ленинского района нашли по одному снаряду калибра 45 мм, а в селе Яковенково Ленинского района – 150-миллиметровый артснаряд. Обезвреживанием боеприпасов занимались пиротехники Специального морского отряда и Специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым.

– Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

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