В Симферополе создали первый «IT-куб»

Средства на оборудование выделены в рамках национального проекта «Образование». Фото: телеграм-канал администрации Симферополя

К началу учебного года в Симферополе откроется первый «IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Совмина Крыма.

– Школьники 7–18 лет смогут заниматься по шести направлениям: «Программирование роботов»; «Программирование на Python»; «Кибергигиена и работа с большими данными»; «Основы алгоритмики и логики»; «Мобильная разработка»; «Программирование на Java», – говорится в сообщении.

Средства на оборудование выделены в рамках национального проекта «Образование».

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