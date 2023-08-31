В Крыму во вторую смену учатся 20 тыс. школьников

В новом учебном году учиться во вторую смену в Крыму будут порядка 20 тысяч школьников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В новом учебном году учиться во вторую смену в Крыму будут порядка 20 тысяч школьников. Об этом сообщила глава Минобразования Республики Крым Валентина Лаврик в эфире «Радио Крым».

– На сегодняшний день более чем 90 школ реализуют программу во вторую смену. Примерно 20 тыс. детей у нас учатся во вторую смену. <...> Вторую смену мы сможем ликвидировать, когда построим новые школы”, – сказала министр.

Ранее сообщалось, что в школах Крыма планируют ввести специальные карты для оплаты обедов. Пользоваться ими можно будет только на территории образовательного учреждения.

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