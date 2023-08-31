Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 августа 2023 17:51

В Крыму во вторую смену учатся 20 тыс. школьников

На сегодняшний день более чем 90 крымских школ реализуют программу во вторую смену
Дмитрий Коренев
В новом учебном году учиться во вторую смену в Крыму будут порядка 20 тысяч школьников

В новом учебном году учиться во вторую смену в Крыму будут порядка 20 тысяч школьников

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В новом учебном году учиться во вторую смену в Крыму будут порядка 20 тысяч школьников. Об этом сообщила глава Минобразования Республики Крым Валентина Лаврик в эфире «Радио Крым».

– На сегодняшний день более чем 90 школ реализуют программу во вторую смену. Примерно 20 тыс. детей у нас учатся во вторую смену. <...> Вторую смену мы сможем ликвидировать, когда построим новые школы”, – сказала министр.

Ранее сообщалось, что в школах Крыма планируют ввести специальные карты для оплаты обедов. Пользоваться ими можно будет только на территории образовательного учреждения.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50