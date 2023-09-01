Первое сентября в Крыму: Салгир покрылся белоснежной пеной

1 сентября Салгир покрылся пеной. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Симферополе река Салгир в первый день осени покрылась пеной. В ночь на 1 сентября прошли дожди, речка стала не только полноводнее, но и поменяла свой внешний облик.

Салгир стал полноводнее после ночного дождя. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- Пенная вечеринка! Наверное, кто-то вылил цистерну жидкого мыла, - строят догадки очевидцы.

Такое с Салгиром случается не в первые. Власти утверждают, что нет и речи о некой экологической катастрофе.

В администрации Симферополя объясняют, что просто дождь смыл в речку суглинок. Почвенная смесь из песка и глины, попадая в стремительные потоки воды, начинают пенится.

Но в тоже время Салгир нельзя назвать экологически чистым, потому что в него банально сливают канализационные стоки.

«Пенная вечеринка» может повториться, ведь по прогнозам синоптиков штормовое предупреждение сохранится на полуострове и завтра.

- Второго сентября ночью еще вероятны кратковременные грозовые дожди, днем без осадков, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

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